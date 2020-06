Konflikte gekonnt auflösen

Brake „Konfliktmanagement – Gesprächsführung in schwierigen Situationen“ lautet das Thema eines Seminars der Kreisvolkshochschule. Teilnehmer können ihre Gesprächssituationen der Arbeitswelt, wie z. B. konfliktreiche Zweiergespräche, komplexe Diskussionsrunden oder schwierige Besprechungen praktisch erproben. Sie erfahren, wie Konflikte entstehen, wahrgenommen werden, reflektieren das eigene Verhalten und erhalten Tipps, wie man Konflikten entgegenwirken und sie auflösen können. Der Kursus findet am Freitag, 10. Juli, von 17 bis 21 Uhr, und am Samstag, 11. Juli, von 9 bis 17 Uhr in der Bgm.-Müller-Str. 35 in Brake statt. Anmeldungen: Telefon 04401/7076100 oder unter www.kvhs-wesermarsch.de.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen