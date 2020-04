Kreativität: Bunte Steine gegen den Corona-Frust

Brake Die Corona-Krise geht nicht nur mit Einschränkungen einher, sondern bringt auch nette Ideen hervor. Besonders Eltern müssen Kreativität walten lassen, wenn es um die Beschäftigung ihrer Kinder in der Krise geht. Sichtbar wird diese Kreativität derzeit vielerorts mit einem Spiel, für das Kinder Steine bunt bemalen und verzieren und diese dann in einer langen Kette aneinanderreihen. Die Steine liegen an Spazierwegen, in Grünanlagen oder auf öffentlichen Plätzen. Und für die Kinder ist es ein großes Vergnügen, bei jedem Ausflug zu schauen, wo sie diese Steine finden und wie viele es nun schon sind.