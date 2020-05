Kriegsende: Militärregierung sucht Bewerber für Polizeidienst

Brake Nach der deutschen Kapitulation und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa übernahmen die Alliierten ab Mai 1945 auch die Amtsgeschäfte in Brake. Um die Anordnungen der Militärregierung und auch deutscher Behörden zu verbreiten und die deutsche Bevölkerung darüber zu informieren, wurde ein amtliches Nachrichtenblatt eingeführt. Der „Amtlicher Anzeiger“ für den Kreis Wesermarsch erschien erstmals am Sonnabend, 16. Juni 1945, in Brake.

Durch Verfügung der amerikanischen Militärregierung in Brake war Theodor Tantzen zum Landrat ernannt worden. Die Anordnungen und Bekanntmachungen wurden von ihm unterzeichnet. In der ersten vierseitigen Ausgabe des amtlichen Nachrichtenblattes wurden beispielsweise alle im Kreis Wesermarsch wohnenden oder sich vorübergehend aufhaltenden ehemaligen Mitglieder der NSDAP, deren Kampfverbände und Gliederungen sowie deren Anwärter zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert. Angesprochen waren alle Frauen und Männer sowie alle jungen Mädchen über 18 Jahre. „Wer die Meldepflicht nicht erfüllt oder in dem Vordruck falsche Angaben macht, setzt sich schwerer Bestrafung aus“, hieß es in der Meldung.

Das öffentliche Leben kam einen Monat nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Gang. Nach Anordnung der Militärregierung konnten ab 13. Juni 1945 Zivilpersonen in der Zeit von 4.30 Uhr morgens bis 23 Uhr abends ausgehen. Auch wurden bereits Bewerber für den Polizeidienst gesucht. Bedingung: Alter bis 30 Jahre, gesund, guter Leumund, politisch einwandfrei.

Die Militärregung ordnete ebenfalls an, dass die Kindergärten für Mädchen und Jungen von sechs bis acht Jahren „baldmöglichst wieder eröffnet werden“.