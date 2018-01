Brake Das Diakonische Werk Wesermarsch bietet wieder Beratungen für Mutter/Vater-Kind-Kuren an. Es gibt 82 vom Müttergenesungswerk anerkannte Kurkliniken. Die Mitarbeiter der Beratungsstellen helfen gerne dabei, den Antrag zu stellen und die passende Klinik zu finden. In der Braker Beratungsstelle der Diakonie an der Bürgermeister-Müller-Straße 9 berät Erika Schumann (Telefon 04401/695902) jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.