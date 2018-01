Brake Der Landfrauenverein Hammelwarden-Brake lädt seine Mitglieder für Freitag, 16. Februar, zum Besenwerfen mit anschließendem Kohlessen ins Bootshaus am Yachthafen in Elsfleth ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Deichschart in Oberhammelwarden. Alle, die nicht am Besenwerfen teilnehmen, sollen sich um 18 Uhr im Bootshaus einfinden. Die Kosten belaufen sich auf 20 Euro, die auf das Vereinskonto zu überweisen sind. Anmeldeschluss ist der 8. Februar.