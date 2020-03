Landkreis sagt Kreistagsitzung ab

Brake Die für diesen Montagnachmittag geplante Sitzung des Kreistags ist am späten Vormittag abgesagt worden. „Der Landkreis Wesermarsch möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Gremiensitzung des Landkreises Wesermarsch vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie mit sofortiger Wirkung bis Ende April abgesagt werden. Das gilt auch für die heutige Sitzung des Kreistages“, hieß es in einer Mitteilung an die Presse.

Geschlossen bleiben bis zum 18. April auch die Georg-von-der-Vring-Bibliothek sowie das Kreismedienzentrum in Brake.