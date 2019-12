Brake Ab sofort ist die neue Zulassungsstelle im Braker Kreishaus – Poggenburger Straße 15 – wieder geöffnet. Sie war rund sieben Monate lang provisorisch im Bereich der Sitzungssäle eingerichtet worden.

Während dieser Zeit wurde die alte Zulassungsstelle kernsaniert, modernisiert und bürgernah konzeptioniert. „Auf unsere Kunden wartet ein geräumiger, freundlicher Wartebereich am Ende des Flures. Hier ist auch der Wartemarkenautomat installiert“, erklärt Jacqueline Giehl, Leiterin der Zulassungsstelle. Im kommenden Jahr werde vor Ort noch ein so genannter Schnellschalter eingerichtet, um erste Informationen sofort geben zu können.

Auch der Eingangsbereich wird dann auf die Seite des großen Kundenparkplatzes verlegt. Bis es aber so weit ist, ist die Zulassungsstelle wie gewohnt vom Mitarbeiterparkplatz aus zu erreichen. Sowohl der Eingang als auch die Notausgänge sind entsprechend beschildert.

In den nächsten Tagen wird der Kassenautomat umgesetzt. Außerdem sollen in Kürze die Führerscheinstelle und die Verkehrslenkungsstelle in den sanierten Erdgeschossbereich einziehen. „Der gesamte Bereich ist natürlich barrierefrei“, so Martina Dunker, Fachdienstleiterin Straßenverkehr.

Geöffnet hat die Zulassungsstelle des Landkreises montags bis mittwochs von 7.30 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12 Uhr.