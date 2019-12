Lkw stößt beim Wenden gegen Lkw

Brake Am Donnerstag, 19. Dezember, stieß der Fahrer eines Lkw mit Anhänger beim Wenden in Höhe der Zufahrt zum Lidl–Markt in der Straße Am Stadion in Brake gegen 10.30 Uhr mit dem Anhänger gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Lkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Sachschadens ist noch ungeklärt. Die Polizei in Brake, Telefon 04401/9350, bittet um Zeugenhinweise.