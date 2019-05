Motorradfahrer stürzt

Brake Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Swisttal auf der B 212 an der Kreuzung Golzwarden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 84-jähriger Autofahrer aus Nordenham mit geringer Geschwindigkeit auf den haltenden Motorradfahrer aufgefahren, so dass dieser stürzte.