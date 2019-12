Brake Musik berührt den Menschen auf die vielfältigste Art und Weise. Tagtäglich kommen wir mit den unterschiedlichsten Formen der Musik in Berührung. Mit der Musikschule Wesermarsch existiert im Landkreis eine Einrichtung, die jedem offen steht.

Auf der Mitgliederversammlung gab der Schulleiter Thomas Schröder einen ausführlichen Bericht über das vielseitige Angebot der Schule. Ferner zählte er die zahlreichen Aktivitäten auf, die 2018 in der gesamten Wesermarsch durchgeführt worden sind. Die Angebote der Musikschule bedienen ein breites Spektrum. Sie reichen von Anfängerkursen für verschiedene Instrumente über das musizieren in Gruppen bis hin zur Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für einen musikalischen Studiengang.

Personalfluktuation

Trotz des bunten Angebotes war die Entwicklung der Schülerzahlen 2018 rückläufig. Während 2017 noch 1127 Menschen die vielfältigen Angebote der Musikschule nutzten, waren es 2018 nur noch 961. Einer der Gründe für diesen Rückgang liegt nach Einschätzung von Schröder in der Personalfluktuation begründet. Hierzu ist wissenswert, dass das Einstiegsgehalt für das ausgebildete Lehrpersonal mit Hochschulabschluss deutlich unter dem eines Lehrers an einer allgemeinbildenden Schule liegt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn Personal abwandert, wenn an anderen Orten für die gleiche Arbeit mehr bezahlt wird. Der Landkreis hat in der Vergangenheit leichte Anpassungen durchgeführt. Diese können aber nur der erste Schritt für eine angemessene Bezahlung sein. Gerade beim Musikunterricht wird über einen längeren Zeitraum eine Beziehung zum Schüler und der Gruppe aufgebaut, die jedes Mal neu geknüpft werden muss, wenn ein Personalwechsel erfolgt. Eine Wertschätzung des Personals fängt laut den Verantwortlichen der Musikschule auch damit an, dass die Löhne entsprechend gestaltet werden.

Die Musikschule Wesermarsch muss seit ihrer Gründung stets mit einem engen Budget haushalten. 2018 schloss sie mit einem Defizit von 13 588,01 €Euro ab.

Leichter Überschuss

Das Defizit ist in erster Linie dadurch zustande gekommen, dass aufgrund der Umsetzung der Datenschutz-Grundversorgung (DSGVO) einige Investitionen getätigt werden mussten. Für 2019 und 2020 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet.

Auf der Mitgliederversammlung wurde auch der Vorstand neu gewählt. Die Wahl brachte keine Überraschungen. Alle Amtsinhaber sind in ihren Ämter bestätigt worden: Klaus Hanke (1. Vorsitzender), Dr. Peter Gatzert (2. Vorsitzender), Dr. Jörg Maas (3. Vorsitzender) lenken weiter die Geschicke.

Der neue Vorstand will mit Volldampf in die Zukunft gehen. Die Herausforderungen sind groß. Mit der rasanten Entwicklung und Nutzung der modernen Medien ist die heutige Schülergeneration nicht mehr ganz so leicht für die Angebote der Musikschule zu begeistern. Wer allerdings den Weg in einen der Kurse gefunden hat, bleibt häufig länger. Das Erlernen eines Musikinstrumentes ist lediglich ein Baustein innerhalb der vielfältigen Welt der Musik.

Je nach Veranlagung und Begeisterung stehen unterschiedliche Wege offen, wie beispielsweise das Mitwirken in einem Ensemble und gemeinsame Auftritte.

Mehr Infos unter www. musikschule-wesermarsch.de