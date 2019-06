Brake Auch wenn Dienstag und Mittwoch nur noch zwei zu sehen waren: Die Braker Flamingos haben es mittlerweile zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Tausende Male wurden Bericht und Foto der NWZ, die an Pfingstmontag exklusiv über den Besuch der exotischen Tiere berichtet hatte, online aufgerufen und der Facebook-Post der „Wesermarsch-Zeitung“ wurde reichlich geteilt – und freudig kommentiert. Und auch vor Ort an der Kleipütte an der B 212 waren interessierte Beobachter mit Fernglas, Spektiv und Kamera zu sehen. Pfingstmontag waren 15 Rosaflamingos in Brake aufgetaucht. Mehrere Leser wiesen auf die Gäste hin.

Doch wo kommen die Tiere her? Und vor allem: Werden sie bleiben? Während es auf die erste Frage mittlerweile eine eindeutige Antwort gibt, kann die auf die zweite nur reine Spekulation sein.

Doch zuvor wäre zu klären, woher sie nicht stammen: „Unsere sind es nicht“, verrät Barbara Minnemann vom Jaderpark. Zwar halte dieser auch Rosaflamingos, doch so, dass sie das Gehege nicht verlassen können: Flamingos brauchen Anlauf zum Starten. Und den könnten sie im Jaderpark nicht nehmen. Grundsätzlich hätten die Tiere mit den klimatischen Gegebenheiten aber keine Probleme, meint Minnemann. „Mit Kälte haben sie kein Problem. Nur finden sie im Winter hier im Norden kein Futter.“ Die Vögel – größer als ein Weißstorch – filtern mit ihrem Seihschnabel Kleinstlebewesen aus dem Wasser.

„Wenn die Tiere rote Ringe mit weißer Schrift tragen, stammen sie von uns“, berichtet Christoph Rückriem. Er ist Biologe in der Biologischen Station Zwillbrock. Im dortigen gleichnamigen Venn an der niederländischen Grenze gibt es seit den 1980er Jahren die nördlichste Flamingo-Brutkolonie. Und die meisten der Braker Tiere tragen derartige Ringe. Fast alle Jungtiere würden beringt, berichtet der Biologe aus dem westlichen Münsterland.

Hormonell gesteuert finden sich brutwillige Flamingos an ihren Brutstätten ein, berichtet Rückriem. „Jungtiere streifen hingegen durchaus 300 bis 400 Kilometer umher. Das ist ein ganz normales Verhalten.“

Der Biologe hat auch eine Theorie, warum ein vergleichsweise großer Trupp mit ausgewachsenen Tieren aus dem westlichen Münsterland in der Wesermarsch gelandet sein könnte. Durch den niedrigen Wasserstand habe man in diesem Jahr ein Problem mit einem Fuchs auf der Brutfläche gehabt, berichtet Rückriem. Dieser habe die Gelege zerstört und große Unruhe in die rund 120 Tiere zählende Kolonie gebracht. „Die Brutgruppe hat sich halbiert.“ Viele Paare hätten das Brutgeschäft abgebrochen und streiften nun umher.

Ob es in Zwillbrock noch zu Nachgelege komme, sei derzeit noch unklar. Wenn, müssten sich die Flamingos aber beeilen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte es soweit sein, damit die Jungtiere rechtzeitig flügge werden. Denn auch dort bleiben die Tiere nicht das ganze Jahr über: Den Winter verbringen sie im südwestlichen Holland.

Biologe Rückriem macht aber vage Hoffnung, dass die Tiere in die Braker Kleipütte wiederkehren könnten: So viele Flachgewässer, in denen die Vögel ausreichend Nahrung finden, gebe es schließlich nicht. Und die Tiere hätten einen außerordentlich guten Orientierungssinn.