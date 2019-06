Brake Sind es Auswirkungen des Klimawandels? Oder haben sich hier einige Vögel aus einem Tierpark davongemacht? Für Letzteres spricht, dass zumindest einige Tiere beringt sind. Jedenfalls haben sich 15 Rosaflamingos die Kleipütte an der B 212 südlich von Rehau ausgesucht, um hier zu verweilen. Am Pfingstmontag waren sie intensiv mit der Nahrungsaufnahme in dem flachen Gewässer beschäftigt, allerdings war auch Paarungsverhalten zu beobachten.

Dass die Tiere hier brüten, ist aber ehr unwahrscheinlich. Bisher gilt das Zwillbrocker Venn im Landkreis Borken (NRW) als nördlichste Kolonie, und das liegt immerhin 190 Kilometer südwestlich von Brake. Unweit der niederländischen Grenze brüten seit den 1980er Jahren Flamingos. Sollten sich die Tiere länger hier aufhalten, gilt: Sie lassen sich gut von einem Feldweg aus beobachten. Das Gelände der Kleipütte darf und sollte nicht betreten werden. Hier brüten zahlreiche – auch seltenere – Vogelarten.