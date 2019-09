Brake /New York „Seine Stimme ist einmalig. Schon am Telefon ist sie absolut beeindruckend. Wir freuen uns riesig auf dieses Konzert und diesen tollen Abend", Corinna Beck-Pistor sitzt mit Eleonore Gollenstede, Janneke Tapken und Christel Koopmann-Mohrschladt in Wiechmanns-Weserhotel und stellt der NWZ exklusiv das Programm der 6. Braker Ladies Night vor, die der Lions-Club organisiert.

Unter dem Motto „Ich war noch niemals in New York“ kommt Udo Jay mit seiner Band am 8. November ins BBZ-Forum Brake an der Gerd-Köster Straße 4.

Was wird geboten ?

Udo Jay ist gelernter Klavierbauer und studierter Musiker und wird mit seiner Band die Hits von Udo Jürgens präsentieren. Die evangelische Kirche wird für das Konzert extra einen Flügel zur Verfügung stellen, der nach dem Konzert für einen guten Zweck verkauft werden soll.

Das Konzert im BBZ-Forum beginnt um 19.30 Uhr, der Sektempfang erfolgt ab 18.30 Uhr. Zu dieser Zeit hat auch die Cocktail-Bar geöffnet. Cocktails werden ab 3,50 Euro angeboten.

Wie teuer sind die Eintrittskarten ?

Die Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Gollenstede, die BFT Tankstelle-Nele Bruns in Brake sowie die Elsflether Leselust in Elsfleth. „Die Karten sind zwar noch nicht gedruckt, aber man kann sie sich schon jetzt bei den Vorverkaufsstellen reservieren lassen“. sagt Eleonore Gollenstede, Präsidentin des Lion-Clubs Mimi Leverkus.

Wohin fließen die Erlöse ?

„Wir wollen Spaß haben und zugleich Spenden für einen guten Zweck einsammeln“, betont Christel Koopmann-Mohrschladt, Vorsitzende des Lions-Clubhilfswerks Brake. Nach der 6. Braker Ladies Night wird das Geld zu gleichen Teilen an den Blauen Elefanten sowie das zukünftige Frauenhaus in Rastede fließen. Textsicher müssen die Besucherinnen der 6. Ladies Night übrigens nicht sein. Udo Jürgens unvergessliche Texte werden als Aufsteller vorhanden sein, versprechen die vier Ladies des Lions-Clubs einmütig.