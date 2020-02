Brake Die Freude über diesen Hauptgewinn war Robert Kowalski anzumerken: Dem 37-jährigen Lehrer an der IGS Friesland-Süd in Zetel wurde von Rasim Arslan ein iPad 10,2 WiFi mit 32 GB Speicher, inklusive einem zwölfmonatigen NWZ-ePaper-Zugang, überreicht.

Robert Kowalski wohnt in Jaderberg. Er hatte an einem Internet-Gewinnspiel des Teams der NWZ Wesermarsch teilgenommen. Der NWZ-Regionsmanager für die Wesermarsch, Rasim Arslan, wies bei der Gewinnübergabe noch einmal auf die Aktion hin. Beim ersten interaktiven Adventskalender für die Wesermarsch wurde täglich ein neues Türchen freigeschaltet, hinter dem sich Angebote aus der Wesermarsch versteckten. Alle Informationen, die man zum Einlösen der Angebote benötigte, befanden sich direkt hinter dem jeweiligen Türchen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, mussten drei im Adventskalender gestellte Fragen richtig beantwortet und diese über das dafür vorgesehene Formular eingesendet werden.

Robert Kowalski kann seinen Gewinn gut nutzen. „Ich freue mich, mit dem Tablet nun alle Lokalteile der NWZ lesen zu können“, sagte er. Das iPad kann er auch beruflich verwenden, unterrichtet der Lehrer neben Mathematik auch noch das Fach Gesellschaftskunde mit Politik, Geschichte und Geografie.

Es gab insgesamt drei Hauptpreise zu gewinnen. Zwei Eintrittskarten für die bereits ausverkaufte Veranstaltung Classic meets Pop gingen nach Lemwerder. Über zwei Eintrittskarten für eine Veranstaltung freute sich ein Gewinnspielteilnehmer aus Nordenham. Besucht wird die Show der Ehrlich Brothers, einem Zauberkünstler-Duo.