Sovd: Julia Lax leitet Beratungszentrum

Brake /Oldenburg Julia Lax ist neue Leiterin des SoVD-Beratungszentrums in Brake am Schrabberdeich. Die Voll-Juristin folgt auf Bettina Ashauer, die den Kreisverband Wesermarsch verlassen hat. „Mit Julia Lax haben wir eine neue Fachfrau gefunden, die unser Anliegen kennt, aber auch Land und Leute vor Ort“, sagt Dr. Jörg-Christian Hülper, Regionalleiter des SoVD Nord.

Julia Lax (30) ist gebürtige Oldenburgerin und aufgewachsen in Brake. Sie hat in Bremen Rechtswissenschaften studiert und das erste Staatsexamen absolviert. Nach dem Referendariat am Oberlandesgericht Oldenburg und dem 2. Staatsexamen war sie in der Rechtsabteilung eines mittelständischen Unternehmens in Oldenburg unter anderem mit Arbeitsrecht betraut.

Der SoVD-Kreisverband Wesermarsch berät seine über 4000 Mitglieder rund um Rente, Pflege, Gesundheit, Behinderung, Hartz IV und Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht.

Beratungstermine können unter Telefon 0511/65610720 oder per E-Mail unter info.brake@sovd-nds.de vereinbart werden.