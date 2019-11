Brake In der Ausstellungshalle des Rassekaninchenzuchtvereins Brake an der Klaus-Müller-Straße findet an diesem Wochenende die diesjährige Ortsschau statt. Es werden 142 Kaninchen zu sehen sein. Insgesamt können zwölf verschiedene Rassen und elf unterschiedliche Farbenschläge bestaunt werden.

Die Wertungsrichter haben dann schon ihren Job gemacht. Am Donnerstag haben sie die Tiere genauestens unter die Lupe genommen, haben jedes anhand von Kriterien bewertet: Pflegezustand, Gewicht, Körperform und Fellhaar sowie je drei rassetypischen Besonderheiten.

Die Kaninchenschau ist für die Öffentlichkeit am Samstag, 2. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 15 Uhr. Im Rahmen der Eröffnung werden auch die Preisverleihung stattfinden. Unter anderem werden die Vereins- und die Jugendmeister geehrt. Bürgermeister Michael Kurz hat die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen. Der Eintritt ist frei.

Der 1. Vorsitzende Timo Nitsche sagt, dass die Beschäftigung mit den Kaninchen ein sehr verantwortungsvolles Hobby sei. „Man trägt die Verantwortung für ein Lebewesen mit allen Höhen und Tiefen.“ Für ihn ist die Kaninchenzucht ein Ausgleich vom Alltag.

Nitsche hofft, dass am Wochenende möglichst viele Interessierte den Weg in die Ausstellungshalle finden werden. Und vielleicht können die Züchter auch den ein oder anderen Besucher von der Faszination ihres Hobbys überzeugen. Die 20 Vereinsmitglieder haben im Vorfeld viel Zeit und Energie für die Herrichtung der Ausstellung investiert. Für das leibliche Wohl wird in gewohnter Weise gesorgt. Eine große Tombola ist als Rahmenprogramm organisiert worden.