Brake Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei in Brake derzeit nach einer Frau im Stadtgebiet. Die ältere Dame wird seit gestern Abend vermisst. Auch Streifenwagen sind bei der Suche im Einsatz. Mehrere Leser hatten in der NWZ-Redaktion nachgefragt, was es mit diesem Einsatz auf sich hat.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau zuletzt am Dienstag gegen 18:00 Uhr in der Innenstadt von Brake gesehen und wie folgt beschrieben:

80 - 90 Jahre alt, 155 cm groß, schlanke Statur, eingefallenes Gesicht, weiße, nach hinten gekämmte Haare, dunkle Hose, rosa Pullover, khakifarbene Steppjacke, mit einem Rollator unterwegs.

Wer die ältere Frau gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04401/935-115 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.