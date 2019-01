Brake Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Brake am Mittwochmittag nach einer Frau im Stadtgebiet gesucht. Die ältere Dame war am Morgen von einem Pflegedienst vermisst gemeldet worden, da dieser sie nicht zu Hause angetroffen hatte. Auch Streifenwagen waren bei der Suche im Einsatz. Der Polizeihubschrauber war angefordert worden, da aufgrund der herrschenden Außentemperaturen von einer akuten Gefahr für das Leben der über 80-Jährigen ausgegangen wurde. Nach Angaben von Zeugen war die Frau zuletzt am Dienstag gegen 18 Uhr in der Innenstadt von Brake gesehen worden.

Gegen 13 Uhr kam dann Entwarnung von der Polizei: Die ältere Frau wurde gefunden. Sie war bereits am Dienstag hilfebedürftig von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bremerhaven gefahren worden. Dort befindet sie sich aktuell in Behandlung.

Mehrere Leser hatten in der NWZ-Redaktion nachgefragt, was es mit diesem Einsatz auf sich hat. Der Polizeihubschrauber kreiste ausdauernd über der Braker Innenstadt und dem Binnenhafengelände.