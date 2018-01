Brake Der Caritasverband im Landkreis Wesermarsch bietet vom 9. Februar bis zum 16. März einen Kursus Qi Gong für Krebsbetroffene und Angehörige in den Caritas-Räumen an der Ulmenstraße 1 in Brake an. Immer freitags von 10 bis 11.30 Uhr findet der Kursus an sechs Terminen und in einer Kleingruppe statt. Die Kursusgebühr beträgt 50 Euro. Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.

Bei Qigong-Übungen geht es um ruhige, langsame Bewegungen, die geeignet sind, die Gedanken zu sammeln, innere Ausgeglichenheit zu fördern und den Körper zu Ruhe und Gelassenheit zu bringen.

Für Rückfragen oder Anmeldungen steht Birgit Hasselder gerne zur Verfügung unter Telefon 04401/976612, per Fax 04401/976618, per E-Mail: hasselder@caritas-wesermarsch.de oder direkt an der Ulmenstraße 1 in der Kreisstadt.