Brake Der qualmende Reifen eines glücklicherweise leeren Schulbusses sorgte am Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz in der Gerd-Köster-Straße in Brake. Ein Passant hatte den Fahrer auf den Rauch am Heck des Fahrzeugs hingewiesen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, sperrte die Straße ab und kühlte den Reifen. Grund für den Qualm war ein Defekt an der Bremsanlage des Busses.