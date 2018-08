Brake Das Zwischenergebnis überrascht nicht: Es gibt Ratten in Brake. Ob das Auftreten der Nager aber bereits eine problematische Größenordnung angenommen hat, muss die Auswertung einer Untersuchung zeigen, die die Stadt Brake in Auftrag gegeben hat. In Kooperation mit dem OOWV und dem Braker Hafen wurden in der vorigen Woche Köder verteilt, um die Verbreitung der Tiere im Stadtgebiet zu untersuchen.

An 112 Stellen – die Anzahl richtet sich nach der Einwohnerzahl – wurden unbegiftete Köder ausgelegt, vor allem in Schächten des Regenwasser- und Abwasserkanalsystems. Hinzu kamen 17 Köderstellen im Hafenbereich. Papiertüten mit Haferflocken sind für die ohne Schwanz bis zu 28 Zentimeter langen Wanderratten kaum zu widerstehende Leckerbissen. Aus dem Fraßbild an den Papiertüten oder auch Kotfunden am Köderort können Experten bei der Nachkontrolle ein paar Tage später sicher sagen, ob eine Ratte sich den Köder hat schmecken lassen oder doch Mäuse oder Bisam.

Die so erfassten Werte werden nun ausgewertet und der Stadt Brake dann übermittelt, die je nach Ergebnis gegebenenfalls tätig werden muss.

Dass das Thema Ratten durchaus ein tabubehaftetes ist, weiß Stefan Hinz vom Gesundheitsamt des Landkreises. Er hat die Stadt Brake bei der Bestandserfassung gemeinsam mit einer Expertin des Fachbereichs Schädlingsbekämpfung des Niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) unterstützt.

„Verantwortlich für die Rattenbekämpfung ist jeder Grundstückseigentümer“, betont Hinz. Befinden sich Ratten auf einem Grundstück, so hat der Eigentümer laut Niedersächsischer Rattenbekämpfungsverordnung die Tiere auf seine Kosten zu bekämpfen. Die Behörden selber müssen einschreiten, wenn ein Rattenbestand festgestellt werden, der geeignet ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu gefährden und diese nicht durch Bekämpfungsmaßnahmen auf einzelnen Grundstücken behoben werden kann. Anziehend für Ratten können neben der Kanalisation auch Containerstandorte, wenn an diesen Hausmüll entsorgt wird, und nicht fachgerecht befüllte Komposthaufen sein.