Brake Erneuter Schiffsunfall auf der Weser. Wie die Wasserschutzpolizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, wurden dabei am Montagnachmittag drei Schiffe beschädigt. Nach Auskunft der Polizei hatte der Kapitän eines 83 Meter langen Seeschiffes seine Entladetätigkeiten an der Mittelpier des Braker Hafens gerade beendet und wollte sein unter zypriotischer Flagge fahrendes Schiff an einen anderen Platz im Hafen verholen.

Hierbei schätzte er die Gezeitenströmung und die Windverhältnisse offenbar falsch ein und kollidierte zunächst mit einem 198 Meter langen Massengutschiff und anschließend mit einem in Bereitschaft liegenden Seeschlepper. Alle drei Schiffe wurden hierbei beschädigt. Das mit Cellulose beladene Massengutschiff, das eigentlich noch in der Nacht seine Reise nach Frankreich beginnen wollte, wies so große Schäden auf, dass die Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft Verkehr ein Auslaufverbot verhängte. Am Dienstagvormittag wurden die Schäden in Augenschein genommen und konnten bis Mittag repariert werden. Im Rumpf waren oberhalb der Wasserlinie durch den Anstoß leichte Risse aufgetreten. Hafeninfrastruktur wurde laut Wasserschutzpolizei nicht beschädigt.

Gegen den 55-jährigen russischen Unfallverursacher wurde durch die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Brake ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Auf Anordnung der Hafenbehörde Brake erhoben sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 225 Euro. Der Kapitän konnte mit seinem Schiff noch am Abend die Fahrt nach Dänemark antreten – mit lediglich leichten Schäden am Schanzkleid.

Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschten gezeitenbedingte Fließgeschwindigkeiten von etwa fünf Stundenkilometern auf der Weser sowie ein frischer bis starker Wind. Das werde von nicht revierkundigen Kapitänen oft unterschätzt, hieß es von der Wasserschutzpolizei. Zum Verholen müssen diese keinen Lotsen an Bord haben.

Kurz vor dem Abschluss stehen indes die polizeilichen Ermittlungen zur Havarie der „Mount Hope“. Der 170 Meter lange Massengutfrachter war am 11. November in die Schwefelpier des Hafens gekracht. Dabei wurden die unter Flagge von Panama fahrende „Mount Hope“ selbst, die zwischenzeitlich sogar zu sinken drohte, und ein Binnenschiff beschädigt. Auch Poller, Fendereinrichtungen und 90 Meter Steg wurden in Mitleidenschaft gezogen. Hafenbetreiber Niedersachsen Ports rechnet mit einer Reparaturdauer von über einem Jahr Dauer und einem Schaden, der in die Millionen gehen könnte. Die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlung gehen anschließend für das weitere Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft.