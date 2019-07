Brake Auch wenn das Wetter am Samstag nicht ganz so gut mitspielte, hatten die Mitarbeiter des Alloheims in Brake doch jede Menge zu tun. Sie hatten Bewohner und Bürger eingeladen, für einen einmaligen Betrag eine Eis-Flatrate zu erwerben und dann so viel Eis zu essen, wie sie wollten. Immerhin, mehr als 70 Portionen gingen vom Vormittag bis zum Nachmittag über den Tresen. Am Ende darf sich der Verein „Lebenswunsch“ (Ovelgönne) auf eine Spende von 377 Euro freuen.

Doch es waren nicht nur ein paar Kugeln Eis in den Bechern. Jeder Gast hatte die Möglichkeit, sein Eis nach seinem eigenen Geschmack zu gestalten: mit Sahne, verschiedenen Saucen oder Toppings wie Marshmallows, bunten Streuseln, Schokolade und vielem mehr. Vor allem Kinder waren begeistert. Auch wenn die große Hüpfburg, Tische und Stühle im Außenbereich wegen des Regens leer blieben, war doch in der zum Eiscafé umfunktionierten Kapelle reger Betrieb.