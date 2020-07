Soziales: Diakonie öffnet wieder das Café „Wegbegleiter“

Brake Die ambulante Hospizarbeit ist für jeden eine sinnvolle und dankbare Aufgabe. „Menschen brauchen Menschen“ heißt es daher bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ambulanten Hospizdienstes und Sitterdienstes des Diakonischen Werkes Wesermarsch.

Was es bedeutet, wenn ehrenamtliche Mitarbeiter in die Familie, ins Altenheim, ins Krankenhaus oder in ein stationäres Hospiz gehen und schwerkranke und sterbende Menschen begleiten, soll Interessierten mitgeteilt werden.

Was macht der Besuch mit den kranken Menschen und ihren An- und Zugehörigen? Betroffene Menschen sowie Interessierte sind herzlich eingeladen, mit den Ehrenamtlichen in einer gemütlichen Atmosphäre bei Kaffee/Tee und Leckereien über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. • Das Café „Wegbegleiter“ findet jeden ersten Donnerstag im Monat im Paul-Gerhardt-Haus, Kirchenstraße 24 in Brake, von 16 bis 17 Uhr statt. Der nächste Termin ist am 6. August.