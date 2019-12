Brake In der Außenstelle des alten Gymnasiums herrschte gestern noch reges Treiben. Es wurde geputzt, gewerkelt und eingerichtet. Allerdings gab es, anders als zunächst geplant, noch keine Notdienst-Gruppe. „Die Landesschulbehörde musste noch ihr grünes Licht geben“, erklärte Kita-Leiterin Marion Stelling. Am Vormittag nahmen die Mitarbeiter der Behörde das Gebäude in Augenschein und stellten einen Aufgabenkatalog zusammen. „Es handelt sich dabei um Kleinigkeiten, die leistbar sind“, sagte die Kita-Leiterin.

Als bekannt wurde, dass die Christuskirche in Brake einsturzgefährdet ist (die NWZ berichtete), zog die Kita in das Gebäude an der Kirchenstraße ein. Seitdem haben Marion Stelling und ihr Team auf Hochtouren gearbeitet, um die Unterkunft kindgerecht umzugestalten. Unterstützung gab es auch vom technischen Personal des St.-Bernhard-Hospitals.

Mit der Genehmigung der Landesschulbehörde nimmt die Kita heute von 7 bis 14 Uhr den Betrieb mit einer Notdienst-Gruppe wieder auf. Vorrang haben Kinder von alleinerziehenden Eltern oder aus Haushalten mit zwei berufstätigen Elternteilen. Erzieherin Carola Franz wird die Gruppe leiten. Ab Montag können dann auch die restlichen Kinder in die neue Unterkunft kommen.

„Die Erzieherinnen haben hier einen gar übermenschlichen Dienst geleistet“, lobte Pastor Christian Egts. Und auch Marion Stelling war stolz auf die Leistung ihres Teams.