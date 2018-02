Brake Das Integrationszentrum in Brake muss sich im Herbst möglicherweise neue Räumlichkeiten suchen. Momentan mietet die Stadt die alte Außenstelle des Gymnasiums für das ehrenamtliche Team rund um Leiterin Petra Wragge vom St.-Bernhard-Hospital. Dieser Mietvertrag läuft Ende September aus. „Momentan laufen Gespräche, wie es in Zukunft weitergehen soll“, sagte Axel Grunwald, Fachbereichsleiter bei der Stadt Brake. Man sei noch in der Planungsphase.

Im Integrationszentrum finden Flüchtlinge seit 2016 Hilfe. Angeboten werden dort unter anderem Sprachkurse, Hilfen im Alltag, ein Klöncafé, ein Nähkursus und eine Frauensportgruppe. Die Angebote sollen in jedem Fall erhalten bleiben.