Stadtrat: Neue Sitzgruppe am Weserradweg

Brake Ob zusammen mit der Familie oder in geselliger Runde mit Freunden: In Kirchhammelwarden gibt es jetzt einen neu hergerichteten Rastplatz. Hans-Hermann Schneider und Jochen Bittner vom Bürger- und Heimatverein Hammelwarden freuten sich am Mittwoch über diese schöne Möglichkeit, an diesem Ort zu verweilen – beschützt vom Blätterdach einer Eiche. „Das ist schöner als vorher“, sagten die beiden.

Zwei Bänke und ein Tisch sind vom Bauhof der Stadt Brake dort aufgestellt worden, zuvor hatte man die Fläche noch gepflastert. Hans-Hermann Schneider und Jochen Bittner erinnerten die SPD-Ratsmitglieder Ursula Schinski, Heinz-Werner Horstmann und Jürgen Boom daran, dass dieser Platz einst vom Bürger- und Heimatverein unter der Regie des damaligen Vorsitzenden Rolf Cordes eingerichtet worden war. „Der Tisch existiert noch und steht beim Bauhof“, merkte Jochen Bittner an.

Dass die feuerverzinkten und damit witterungsbeständigen Bänke dort aufgestellt werden konnten, ist einer Initiative von Ursula Schinski zu verdanken. Sie hatte zunächst in ihrer Fraktion und dann auch im Stadtrat angeregt, in der Stadt für mehr Sitz- und Verweilmöglichkeiten zu sorgen und ältere Möbel durch neuere zu ersetzen. Alle Ratsmitglieder hätten dann zugestimmt. 20 000 Euro würden im Haushalt zur Verfügung stehen. In Golzwarden, beim Kreishaus und in der Innenstadt wurden bereits neue Bänke aufgestellt.

Der Rastplatz liegt am Weserradweg. Daher wünscht sich der Bürger- und Heimatverein nun, dass auch auf dem Deich Bänke aufgestellt werden können mit Blick auf die Weser. Das käme allen Bürgern und Gästen zugute. Schön wäre auch ein Sonnenschutz am neuen Rastplatz.