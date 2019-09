Brake Die Zahl der Arbeitslosen im Geschäftsstellenbezirk Brake ist im September 2019 um 61 auf jetzt 1405 gesunken. Damit suchten 70 Menschen weniger einen Arbeitsplatz als im September des Vorjahres, wie die Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenquote verringerte sich im September 2019 um 0,3 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent und hat wieder den Stand von Juni 2019 erreicht. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen 5,5 Prozent.

Es meldeten sich 324 Personen neu oder erneut arbeitslos, 13 Frauen und Männer weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 389 Menschen ihre Arbeitslosigkeit, das waren sieben weniger als vor einem Jahr.

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3260 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 126 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Demgegenüber stehen 3309 Abmeldungen von Arbeitslosen (ein Minus von 186). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im September um zehn Stellen auf 546 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 13 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im September 115 neue Arbeitsstellen, 13 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1182 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 45 Stellen. Im August dieses Jahres betrug die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Brake wie im Monat Juli 5,5 Prozent. Sie war leicht angestiegen, was zu dieser Jahreszeit üblich ist. • • Weil die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weiter anhält, die Beschäftigtenzahl in der Wesermarsch ist laut Arbeitsagentur um mehr als 700 gestiegen, schaut man zuversichtlich nach vorn. Es bestehe weiter hoher Bedarf bei Arbeitgebern, heißt es.

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Wesermarsch ist von August auf September um 73 Menschen zurückgegangen. Insgesamt 2723 Frauen und Männer sind arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 4,6 Prozentpunkte (131 Frauen und Männer) niedriger. Die Arbeitslosenquote, berechnet auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen in der gesamten Wesermarsch, beträgt im September 5,7 Prozent, 6 Prozent waren es im Monat des Vorjahres.

Nach Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit recht unterschiedlich, allerdings waren bei fast allen Rückgänge gegenüber dem Vormonat und Vorjahresmonat zu verzeichnen. Von den Arbeitslosen sind 11,6 Prozent zwischen 15 bis 25 Jahre alt, der Anteil der über 50-Jährigen liegt bei 35 Prozent.