Teure Brille im Laden geklaut

Brake Eine hochwertige Sonnenbrille wurde am Samstag gegen 15.55 Uhr aus einem Brillengeschäft in der Weserstraße in Brake entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hätten die drei tatverdächtigen Männer ein afrikanisches Aussehen gehabt. Sie konnten fußläufig flüchten. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den Tätern: Telefon 04401/9350.