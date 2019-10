Transporter beschädigt

Brake Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen weißen Mercedes Sprinter, der am Dienstag, 29. Oktober, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Kiebitzring abgestellt war. Der Schaden an der Fahrertür des Transporters wurde vermutlich durch einen von einem Grundstück rückwärtsfahrenden Pkw verursacht. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei Brake bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04401/ 9350.