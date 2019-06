Treffen der Verdi-Senioren

Brake Die Verdi-Senioren der Wesermarsch treffen sich wieder am Donnerstag, 20. Juni, von 9.30 bis 12 Uhr im Verdi-Büro in Brake, Postplatz 1. In diesem Zeitraum wird auch eine Beratung in Schwerbehinderten-Angelegenheiten angeboten, vorhandene Unterlagen sind mitzubringen. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.