Brake Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 212 in Brake zwischen der Kreuzung Breite Straße und der Kreuzung Hammelwarder Straße voll gesperrt. Ein Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr. Ein 22-jähriger Mann aus Brake befuhr laut Polizei mit seinem VW die Bundesstraße in Richtung Elsfleth. In Höhe der Einmündung ‘Meyers Hellmer’ wollte er nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers.

Der 36-jährige Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pkw und dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 22-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und gilt als leicht verletzt.

Zusätzlich waren ein weiterer Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug am Unfallort eingesetzt.

Sowohl der VW als auch das Motorrad waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 15000 Euro beziffert.

Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Unfallstelle wird aufwendig vermessen, zudem wurde ein Gutachter beauftragt.

Seit 6 Uhr ist die B212 zwischen Breite Straße und Hammelwarder Straße voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Brake hat eine entsprechende Umleitung über die Kirchenstraße eingerichtet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die frühen Mittagstunden Bestand haben.

Die Polizei bittet darum, dass Autofahrer der eingerichteten Umleitung folgen. Es kommt zu Verzögerungen und Verkehrsbehinderungen.