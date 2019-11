Virtuose spielt Beethoven

Brake Stephan Möller, Preisträger des Internationalen Wiener Beethoven-Wettbewerbs 1985, renommierter Beethoven-Interpret und Professor an der Wiener Musikuniversität, gibt am Samstag, 16. November, in Brake einen Klavierabend mit Einführungsvortrag. Beginn ist um 19.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus an der Kirchenstraße 24. Zur Aufführung gelangen Beethovens Diabelli-Variationen opus 120, das größte Klavierwerk der Wiener Klassik.

Stephan Möller, 1955 in Hamburg geboren, begann seine pianistische Ausbildung schon als Gymnasiast bei Kurt Seibert in Hamburg und folgte ihm später nach Bremen, um an der Hochschule für Künste zu studieren, an der er später auch als Dozent tätig war.

In Brake spielte Stephan Möller mehrmals schon in den frühen achtziger Jahren. Damals fanden auf Initiative von Jürgen Gabbert regelmäßig Konzerte mit Studenten Kurt Seiberts in der Agora des Gymnasiums statt, die vom Rotary-Club Bake Unterweser gefördert wurden.

Das Klavierkonzert findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hommage à Beethoven zum 250. Geburtstag“ im Paul-Gerhardt-Haus statt.