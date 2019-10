Brake Wer schon einmal auf einer maritimen Großveranstaltung war, dem sind sicherlich die vielen zahlreichen Flaggen und Wimpel aufgefallen, mit denen sich häufig die Schiffe den Besuchern präsentieren. Diese Flaggen und Wimpel sind jedoch nicht nur dekoratives Beiwerk. Bis zur Gegenwart stellen sie ein Kommunikationsmittel in der Schifffahrt dar. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren sie sogar das effektivste Kommunikationsmittel auf See.

Wer die Signale zu deuten weiß, kann vielfältige Informationen über das Schiff bekommen. Hierunter fallen zum Beispiel die Zuordnung, ob es sich um ein Handelsschiff handelt, aus welchem Land das Schiff kommt, ob ein Lotse an Bord ist. Die Beschäftigung mit den Flaggensignalen und deren Geschichte ist ein Thema, welches Detlef Hechtel seit seiner Jugend fasziniert. Vor einem Dutzend Zuhörern stellte er in seinem Vortrag „Signale der Seefahrt“ im Schifffahrtsmuseum den langen Weg zum internationalen Flaggencode dar.

Langer Weg

Es war ein langer Weg bis das einheitliche allgemein gültige internationale Signalbuch 1969 vorlag. Bis dato existierten zum Teil parallel zueinander verschiedene Systeme. Der Grund für die Vielschichtigkeit liegt in der Geschichte des Signalwesens begründet. Verfolgt man die Geschichte der Flaggen als Kommunikationsmittel in der Seeschifffahrt zurück, so ist deren erster Einsatz im großen Stil vor allem in der militärischen Seefahrt zu finden. Als Ausgangspunkt können in erster Linie die englisch-niederländischen Kriege im 17. Jahrhundert angesehen werden. Die Befehlshaber beider Seiten erkannten, dass ihre militärischen Schiffsverbände nur durch geeignete optische Signalsysteme geführt werden konnten. Zahlreiche Seeoffiziere entwickelten daher unabhängig voneinander unterschiedliche Systeme. Die hohe Kunst bestand nun darin, diese Systeme zusammenzuführen. Ein Prozess, der sich bis ins 20. Jahrhundert hinzog.

Was für die militärische Seefahrt gilt, gilt auch für die Handelsschifffahrt. Auch in diesem Bereich wurden unterschiedliche Verfahren eingeführt. Als Beispiel stellte Hechtel das System von Marryat vor. Es diente zunächst zur Erkennung und Signalisierung von Handelsschiffen über größere Entfernungen auf See.

Bei dem Code wurde den Ziffern Null bis Neun eine bestimmte Flagge zugeordnet. Ferner gab es Gruppenwimpel, die die Bedeutung der Nummernflaggen änderten. Jedes im System erfasste Schiff bekam eine vierstellige Nummer zugeordnet. Das System wurde später auch ausgeweitet auf die Zuordnung von geografischen Orten. Es war bis 1879 in Gebrauch. Danach wurde es durch das internationale Flaggenalphabet abgelöst.

Moderne Technologien

Zum Vortrag hatte Hechtel zahlreiche Signalbücher aus mehreren Jahrhunderten mitgebracht, die von den Zuhörern bestaunt werden konnten. Als Fazit seines Vortrags sagte er, dass das Signalsystem mit Flaggen zwar in den letzten Jahren an Bedeutung verloren habe, da moderne Technologien in der Seeschifffahrt Einzug gehalten haben.