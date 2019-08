Weg neben Brücke für Fußgänger

Brake Ein provisorischer Weg neben der Brücke über das Braker Sieltief an der B 212 soll angelegt werden. Dazu wurden am gestrigen Sonntag die Absperrbaken aufgestellt. Dadurch war das Teilstück der B 212 ab Weserstraße in Richtung Nordenham gesperrt, was insbesondere ortsunkundige Verkehrsteilnehmer verunsicherte und zum Teil zu gefährlichen Fahrzeugbegegnungen führte.

Die Brücke über das Sieltief ist seit Februar gesperrt, weil sie nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde in Teilen marode und daher nicht mehr verkehrssicher ist. Insbesondere Radfahrer müssen seitdem deutlich längere Umwege in Kauf nehmen. Diesen Weg sollen nun auch Radfahrer nutzen können.

Die provisorische Verkehrsführung an der Brücke vorbei bleibt laut Jürgen Oltmanns von der Straßenmeisterei Brake so lange bestehen, bis die neue Brücke fertig ist. Wann das sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. Die Ausschreibung soll in diesen Tagen erfolgen; Jürgen Oltmanns hofft, dass dann die Arbeiten nach Vergabe des Auftrags noch bis Ende 2019 beendet sein werden.