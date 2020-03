Coronavirus Im Kreis Wesermarsch: Schulen und Kitas dicht – Veranstaltungen abgesagt

Brake /Wesermarsch Der Landkreis Wesermarsch – in dem es auch am Freitag noch keinen bestätigten Corona-Fall bestätigt gab – hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die Unterrichtsbetrieb für alle Schulen im Landkreis Wesermarsch sowie den Betrieb sämtlicher Kindertageseinrichtungen bis zum 18. April untersagt. Schulfahrten werden sogar bis zum Ende des Schuljahres verboten. Die Verfügung gilt auch für die „Durchführung sonstiger schulischer Veranstaltungen sowie nichtschulischer Veranstaltungen wie Sportveranstaltungen, Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Konzerte und vergleichbarer Veranstaltungen“.

Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen in Schulen bis zum 8. Jahrgang sowie in Kindertagesstätten. Dieses dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in so genannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, vor allem Beschäftigte in den Bereichen Gesundheit, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr.

Notbetreuung

Bei der Stadt Brake – aber auch in den anderen Kommunen der mittleren und südlichen Wesermarsch – werden Notgruppen eingerichtet. In Brake werden laut Fachbereichsleiter Uwe Schubert pro Kindergarten eine Gruppe mit maximal 15 Kindern und pro Krippe eine Gruppe mit maximal 10 Kindern für Kinder dieser Berufsgruppen vorgehalten. Aber auch andere „Härtefälle“ sieht der Erlass vor: Eltern, denen Kündigung oder ein erheblicher Verdienstausfall droht.

Die Gemeinde Jade etwa bitte alle Eltern, die Montagmorgen nicht wissen, wie sie ihre Kinder betreuen lassen können, sich bis 9 Uhr unter Telefon 04454/8990 im Rathaus zu melden.

Am Montag will die Stadt Brake dann entscheiden, wie sie mit dem Hallenbad (das am Wochenende wie schon länger geplant geschlossen bleibt) und den Sporthallen verfährt.

Die Gemeine Jade ist da schon weiter: „Wir werden die Sporthallen und Sportplätze sperren“, teilte Bürgermeister Henning Kaars am Freitagmittag mit. Dies gelte zunächst einmal bis zum Ende der Osterferien. „Wir wollen eine mögliche Infektionskette im Keim ersticken und die Verwaltung arbeitsfähig halten.“

Einschränkungen drohen

Um dies zu gewährleisten, erwägt sein Ovelgönner Kollege Christoph Hartz, die Öffnung des Rathauses einzuschränken. „Die Verwaltung muss in einer solchen Situation handlungsfähig bleiben, um Entscheidungen treffen zu können.“ Er appellierte an alle Bürger, sich genau zu überlegen, was wichtig ist und wo man sich wirklich treffen muss. Hartz betont aber auch: „Vielleicht nutzen die Menschen die Situation ja auch, mal ein Stück runterzufahren und gelassener zu werden. Das wäre gar nicht so verkehrt.“

Viele Veranstaltungen werden die Wesermärschler die kommenden Tage und Wochen eh nicht besuchen können. Am Freitag hagelte es Absagen (siehe Seite 36). Der Landkreis hat per Allgemeinverfügung auf die Weisung des Landes reagiert und Großraumveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Dies gilt für öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen gleichermaßen. Aber auch für kleinere Events gelten Auflagen: Für den Veranstaltungsort muss eine angemessene Belüftung gewährleistet sein und es müssen ausreichende Möglichkeiten der Händehygiene (Toilettenräume mit Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel) vorgehalten werden. Die Veranstalter müssen Veranstaltungen von mehr als 250 Personen beim Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch anzeigen.