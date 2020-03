Coronavirus: Kirchenbänke in der Wesermarsch bleiben vorerst leer

Brake /Wesermarsch Jetzt haben auch die meisten Kirchengemeinden in der mittleren und südlichen Wesermarsch die Konsequenzen aus der Corona-Pandemie gezogen: Gottesdienste und Heilige Messen fallen aus. Aber auch kirchliche Büchereien machen vorsorglich dicht. „Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Brake an der Weser sagt die Gottesdienste und Veranstaltungen in der nächsten Zeit ab. Damit reagiert sie auf eine Handlungsempfehlung der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg, die diesen Schritt allen Gemeinden empfiehlt“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Und weiter: „Mit Besonnenheit gilt es die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und mit aller Kraft die Schwachen zu schützen. Diese Gottesdienst- und Veranstaltungspause soll dazu einen Beitrag leisten. Die Pastoren stehen selbstverständlich weiterhin für Gespräche und Begleitung zur Verfügung.“

Über das weitere Vorgehen werde in der Kirchengemeinde beraten. Die Lage werde immer wieder neu zu bewerten sein. „Die derzeitige Entscheidung ist für alle Beteiligten sehr schmerzlich, erscheint aber aufgrund der Entwicklung derzeitig alternativlos“, so Jährig.

Die „offene Kirche“ in der Stadtkirche bleibt indes bestehen, so dass Gläubige die Kirche für Gebete aufsuchen können. Das gilt auch für die Friedrichskirche in Hammelwarden. Hier schließt ab sofort auch die Bücherdiele Hammelwarden. „Es findet keine Ausleihe statt“, teilte Hans-Hermann Schneider am Samstag mit. „Die von den Leserinnen und Lesern ausgeliehenen Bücher können können bis zur Wiedereröffnung behalten werden.“

Auch die katholische-öffentliche Bücherei sowie der Eine-Welt-Laden St. Marien bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Ausleihen könnten auf der Internetseite opac.bmo-vechta.de/brake selbstständig verlängert werden, teilt Monika Weyers mit. Alternativ genüge auch eine Nachricht per E-Mail an koeb-st.marien.brake@t-online.de oder buecherei@kirche-brake.de. Wer sich die Zeit mit neuem Lesestoff vertreiben will, den weist Weyers auf die Möglichkeit der Onleihe hin: Auf der Seite www.libell-e.de lassen sich Bücher, Hörbücher und Zeitungen bequem von zuhause ausleihen.

Auch in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Brake fallen „in Anbetracht des rasant um sich greifenden Coronavirus“ die Messen aus. Dazu hat sich Pfarrer Gregor Stratmann „schweren Herzens entschlossen“, Dies gilt für die Marien-Kirche in Brake sowie für die St. Maria Magdalena-Kirche in Elsfleth ab sofort und bis auf Weiteres. Alle Messen werden zunächst entfallen. „Mit dieser Entscheidung hat sich unsere Kirchengemeinde den Maßnahmen der Bistümer Hamburg und Osnabrück angeschlossen“, so Stratmann. Das zuständige Bistum Münster empfiehlt bisher „alle Veranstaltungen, die nicht zwingend durchgeführt werden müssen, abzusagen oder zu verschieben“. Firmungen werden bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Sonstige Gottesdienste können unter Beachtung besonderer Verhaltensmaßnahmen weiterhin stattfinden, heißt es aus Münster.

In der katholischen Kirchengemeinde Brake fallen somit auch alle Gruppenstunden und Versammlungen, zu welchen die Kirchengemeinde einlädt, fallen ebenfalls bis auf weiteres aus. Private Buchungen für Räumlichkeiten im Pfarrheim und Jugendheim bleiben bestehen, jede Zusammenkunft finde jedoch auf eigene Gefahr statt. Da der empfohlene Mindestabstand zu anderen Menschen von 1,50 Metern in den Räumen der Kirchengemeinde kaum einzuhalten sei, rät Stratmann „dringend davon ab, sich in unseren Räumen zu versammeln“. Änderungen dieser Maßnahmen will er auf der Homepage www.kirche-brake.de zeitnah bekanntgeben. Die Kirche selber bleibt geöffnet.

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Jade hat bereits am Freitagnachmittag alle Gottesdienste bis zum 19. April ausgesetzt.

Die ev.-luth. Kirchengemeinden Altenesch und Bardewisch gaben am Samstag „mit großem Bedauern“ die Absage der Gottesdienste für diesen Sonntag bekannt. „Diese Entscheidung greift tief in das kirchliche Leben und in unseren Alltag ein, betrifft aber zunächst nur das kommende Wochenende“, heißt es in einem von den Pastoren Sonja Froese-Brockmann und Jochen Dallas sowie von Karin Uhlhorn und Tobias Schmidtür die Gemeindekirchenräte unterzeichneten Mitteilung. „Wir orientieren uns dabei in der Verantwortung vor der Gesundheit der Gemeindeglieder auch an den Empfehlungen der staatlichen Institutionen. Unsere Gemeindekirchenräte werden in den nächsten Tagen eine Entscheidung darüber reffen, wo und in welcher Form wir unsere Gottesdienste in den nächsten Wochen feiern werden und welche unserer anderen Veranstaltungen und Angebote wir aufrecht erhalten können.“ Auch in diesen beiden Gemeinden bleiben die Kirchen tagsüber geöffnet.