Elf Menschen Bisher Positiv Getestet: Zahl der Corona-Fälle in der Wesermarsch steigt weiter

Brake /Wesermarsch Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in der Wesermarsch hat sich über das Wochenende mehr als verdoppelt: Montagnachmittag verzeichnet die Statistik elf Fälle für den Landkreis. Die ersten fünf bis vergangenen Freitag bestätigten Fälle hatten sich im Skiurlaub in Tirol angesteckt und waren nach ihrer Rückkehr direkt in häusliche Quarantäne gegangen. Zu den anderen machte der Landkreis zunächst keine Angaben. Einen Fall gibt es im Kindergarten Ganspe (Gemeinde Berne). Zahlreiche Kontaktpersonen mussten sich in häusliche Quarantäne begeben. Eine Arztpraxis schloss vorsichtshalber, die Mitarbeiter unterzogen sich einem Test.