In Brake sechs neue Corona-Fälle

Brake /Wesermarsch Seit gestern gibt es sechs neue Corona-Fälle in der Stadt Brake. Dies teilte der Pressesprecher des Landkreises Wesermarsch, Martin Bolte, am Mittwoch mit. Damit steigt die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle im Landkreis auf insgesamt 83. Akut erkrankt sind derzeit neun Menschen, davon acht in Brake, und eine Person in Nordenham. 72 Menschen gelten als genesen. Zwei Menschen waren an den Folgen der Infektion verstorben.