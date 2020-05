Mit JadeBay Medizin studieren

Brake /Wesermarsch Die JadeBay GmbH bietet eine kostenlose Beratung für Schülerinnen und Schüler an, die sich für ein Medizinstudium interessieren. Oberstufenschüler aller Gymnasien in den Landkreisen Friesland, Wesermarsch, Wittmund und der Stadt Wilhelmshaven erhalten über die JadeBay GmbH ausführliche Informationen zur Bewerbung für ein Studium an Medizinischen Hochschulen. Zudem werden angehende Nachwuchsmediziner bei der Vermittlung eines Pflegepraktikums, das für die Bewerbung an einer Medizinischen Hochschule notwendig ist, unterstützt.

Bereits eingeschriebene Medizinstudenten bekommen über JadeBay Hilfe bei der Vermittlung von Hospitationen sowie Famulaturen. Außerdem stellt JadeBay Kontakte zu regionalen Krankenhäusern sowie zu niedergelassenen Ärzten her, die ein Praktisches Jahr (PJ) oder Assistenzarztstellen anbieten.

Interessierte Schüler können sich bei Martina Schröder unter Telefon 01 75/59 253 94 melden. Oder per E-Mail an:

