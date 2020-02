Brake Seit mehreren Jahren wird an einem Nordsee-Strategie-Konzept gefeilt. Eine einheitliche Organisation soll nach den Worten von Tina Tönjes die niedersächsische Nordseeküste schlagkräftig vermarkten. Der Knackpunkt sei die Besetzung des Geschäftsführerpostens, sagte Tina Tönjes von der Touristikgemeinschaft Wesermarsch am Donnerstag. In der Sitzung des Ausschusses Wirtschaft und Tourismus im Kreishaus merkte sie an, dass man zwar auf einem guten Weg sei. Es gebe aber noch offene Diskussionspunkte.

Zehn Landkreise und Kreisfreie Städte wollen den „Strategieprozess Nordsee – Tourismusverband Nordsee“ umsetzen. Seit zwei Jahren gibt es laut Tina Tönjes konkretere Pläne. „Wir müssen die Chance für die regionale Tourismuswirtschaft nutzen“, betont sie. Will heißen: gemeinsam ist man stärker.

Der Vorsitzende des Tourismusverbandes Nordsee (TVN), Sven Ambrosy, hatte vor einiger Zeit dazu angemerkt: „Mit der Initiierung des Strategieprozesses Nordsee haben wir uns ein hohes Ziel gesetzt. Noch nie in der Tourismusgeschichte der niedersächsischen Nordseeküste ist es uns gelungen, an einem gemeinsamen Destinationsmanagement zu arbeiten. Und noch nie sind wir damit so weit gekommen wie heute.“

So sehen es auch Tina Tönjes und Nils Siemen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, der ebenfalls an der Sitzung im Kreishaus teilnahm. Die Gespräche der Entscheidungsträger sind nach ihren Worten weit fortgeschritten.

Auf Nachfrage der NWZ merkte Tina Tönjes an, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Nordseeregion im In- und Ausland verbessert werde. Ziel sei es auch, die Information des Tourismusverbandes Nordsee zu optimieren.