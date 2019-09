Worte und Lieder von Klepper

Brake In der Themenwoche „zuFrieden“ findet am Dienstag, 17. September, eine Konzertlesung in der Stadtkirche statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eingebettet in eine kleine Rahmenhandlung lässt Reinhard Ellsel hauptsächlich Jochen Kleppers Tagebuchaufzeichnungen zu Wort kommen. Dazwischen eingefügt sind Kleppers Lieder, die Markus Nickel behutsam und einfallsreich für Chor, zwei Flöten und Klavier vertont hat. Von den Nationalsozialisten verfolgt, nahm sich Jochen Klepper 1942 das Leben. Wie kraftvoll und aktuell seine Liedtexte immer noch sind, kann man daran sehen, dass zwölf seiner Lieder im heutigen Gesangbuch enthalten sind. Es liest Sabine Schulz. Vom Klavier aus leitet Kreiskantor Gebhard von Hirschhausen das Vokalensemble Wesermarsch. Elisabeth von Hirschhausen und Christa Bahlmann übernehmen die Flötenstimmen.

