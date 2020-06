Zwei Pedelecs gestohlen

Brake Zwei hochwertige Pedelecs sind in der Nacht auf Mittwoch bei einem Diebstahl in Brake entwendet worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 5.30 Uhr betraten bislang unbekannte Täter die Garage eines Hauses im Zedernring und entwendeten die Pedelecs im Gesamtwert von 6500 Euro. Es handelt sich um anthrazitfarbene Modelle von Kalkhoff und KTM. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04401/9350.

