Coronavirus: Blutspende in Corona-Zeiten

Golzwarden Die Freiwillige Feuerwehr Golzwarden hält an ihrem Blutspende-Termin fest – gerade auch in Corona-Zeiten. Da Blutspenden in Krisenzeiten besonders wichtig sind, hofft die Wehr auf viele Teilnehmer. Diese können an diesem Donnerstag von 17 bis 20 Uhr in die Grundschule Golzwarden kommen. Einzige Änderung: Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt entfällt die übliche Bewirtung. Stattdessen erhalten alle Spender ein geschmiertes Brötchen in der Tüte sowie Kaltgetränke. Diese werden fertig angeliefert.