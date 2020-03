Feuerwehr: Kältemittel tritt aus – Werkstatt geräumt

Golzwarden Ohne Personen- und größeren Schachschaden ist ein Feuerwehreinsatz in Golzwarden am Donnerstagmittag verlaufen. In einem Kfz-Betrieb an der Raiffeisenstraße unweit der Kreuzung Raiffeisenstraße war aus der Klimaanlage eines Autos Kältemittel ausgetreten. Da dieses als explosiv und giftig eingestuft ist, ließ der Betreiber die Werkstatt räumen und alarmierte die Feuerwehr.

In Chemikalienschutzanzügen und unter Atemschutz näherten sich Feuerwehrleute der Einsatzstelle. Mit dem Überdruckbelüfter wurde die Werkstatt belüftet, der verdampfende Stoff wurde so verteilt und war damit unschädlich. Der Rest des flüssigen Mittels wurde aufgesaugt. Das Mittel, sollte es in Brand geraten, ist hoch giftig.

Die Polizei hatte den Einsatzort in einem Abstand von rund 100 Metern zu allen Seiten abgesperrt. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrkameraden der Wehren Golzwarden und Hafenstraße mit sechs Fahrzeugen.