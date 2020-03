Pkw beschädigt beim Ausparken

Harrien Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Freitag, 20. März, vermutlich beim Ausparken einen grauen VW Polo, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Harrier Straße stand, beschädigt. Der Fahrzeughalter stellte seinen Pkw gegen 9.15 Uhr ab. Als er gegen 10.30 Uhr zurückkehrte, stellte er Schäden am hinteren rechten Kotflügel seines Autos fest. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei Brake auf etwa 2000 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04401/9350.