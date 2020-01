Bremen Mehr Platz für Experimente: Airbus Defence and Space in Bremen hat mit „Bartolomeo“ eine Plattform gebaut, die an dem Modul „Columbus“ der Internationalen Raumstation ISS angebracht wird. An der Plattform können Versuche und Messgeräte temporär befestigt werden. In dieser Woche geht sie auf die Reise nach Cape Canaveral, wo sie voraussichtlich am 2. März an Bord einer SpaceX-Rakete startet.

Der Leiter des kommerziellen Bartolomeo Services, Christian Steimle (43), von Airbus Defence and Space gehört zum Kreis der Ideengeber. „Es gibt einen Mangel an externen Nutzplattformen“, sagt er. „Die Nutzung draußen ist wie an einem Satelliten. Der Vorteil ist, es gibt viele Flüge zur ISS.“ Kommerzielle und öffentliche Nutzer, auch Schulen und Hochschulen, sollen so relativ preiswert Experimente und Geräte außerhalb der ISS platzieren können. Möglich sind unter anderem Forschung durch Erdbeobachtung, Tests von Technik wie etwa neuen Sensoren, aber auch biologische Experimente. Als Beispiel nennt Steimle ein Experiment, bei dem biologische Proben der kosmischen Strahlung ausgesetzt werden.

Steimle erklärt, warum Entwicklung und Bau schwierig waren: „Wir brauchen mechanische Schnittstellen. Das ,Columbus‘-Modul im All ist dafür nicht gebaut worden. Wir mussten uns kreative Lösungen einfallen lassen, um das vorhandene Modul anders zu nutzen.“ In der Plattform sind Motoren verbaut, etwa, weil die Greifarme ausgeklappt werden müssen. Die ganze Konstruktion ist sehr kompakt. Sie muss Temperaturen von minus 40 Grad bis plus 60 Grad aushalten.

Die etwa zwei Meter mal zweieinhalb Meter große Plattform wird mit einem großen Greifarm und zwei Klammern am ISS-Modul „Columbus“ befestigt. Die Plattform und die an ihr befindlichen Greifarme wiegen zusammen unter 490 Kilogramm und bestehen zum größten Teil aus einer Aluminium-Legierung. Die Plattform wird ebenfalls mit einem Roboterarm an der ISS befestigt. Für die Verkabelung ist der Außeneinsatz eines Astronauten nötig.

Auch eine Adapterplatte ist angebracht, auf der mehrere kleine Experimente statt eines größeren Experiments aufgebracht werden können. Programmleiter Andreas Schütte (56), Maschinenbauingenieur, zeigt ein Bündel weißer Kabel, die von der Plattform abgehen. Sie sorgen dafür, dass Strom von der Station kommt und die Daten zur Station gelangen. Schütte sagt, dass zehn Jahre Betrieb eingeplant sind.