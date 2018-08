Berlin /Bremen Bei Arzneimitteln gegen Wespenstiche gibt es vielerorts Lieferengpässe. Für Allergiker könne dies bedrohlich werden, sagte die Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Ursula Sellerberg, in Berlin. Betroffen seien Autoinjektoren mit Adrenalin. Damit können Menschen behandelt werden, die nach einem Stich eine schwere allergische Reaktion bekommen.

Derzeit sei unklar, wann die Produkte wieder in ausreichenden Mengen verfügbar seien. Bereits Anfang August ergaben Daten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn, dass es bei manchen Präparaten Produktionsprobleme gibt.

Apothekerin Dr. Gabriele Röscheisen-Pfeifer aus dem Vorstand der niedersächsischen Landesapothekerkammer bestätigte der NWZ die Problematik in Oldenburg. „An den Lieferengpässen hat sich nichts geändert. Diverse Produkte in verschiedenen Stärken sind aktuell nicht mehr erhältlich“, sagt Röscheisen-Pfeifer.

In Bremen hatte jüngst eine Frau nach einem Stich großes Glück: Da sie in der Vergangenheit darauf allergisch reagierte, eilt sie zur nächsten Apotheke. Dort angekommen, bricht sie zusammen. Ihre Rettung ist der letzte sogenannte Adrenalin-Pen, den die Apotheke in Bremen noch vorrätig hat. „Das war eine ziemlich knappe Geschichte“, sagt Apotheker Sebastian Köhler.

Wie bundesweit in vielen anderen Apotheken mangelt es auch Köhler an Notfallmedikamenten gegen Wespenstiche. Seit dem Vorfall mit der Frau muss er Kunden vertrösten – eine neue Lieferung gab es bisher nicht. „Das ist eine Ausnahmesituation, die ich in der Form noch nicht erlebt habe“, sagt er.