Bremen Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden mit diesem Foto nach einem Mann, der im vergangenen Jahr im Bremer Stadtteil Walle eine Jugendliche sexuell genötigt haben soll. Demnach sprach der Unbekannte die 15-Jährige im April 2017 in der Waller Heerstraße in Höhe einer Spielothek an, hielt sie am Arm fest und zog sie im weiteren Verlauf in einen kleinen Stichweg in der Nähe der Helgolander Straße. Dort berührte er die Jugendliche gegen ihren Willen an intimen Körperstellen. Das Mädchen konnte sich losreißen und flüchten.

Nach intensiven Ermittlungen, Befragungen und Auswertungen von kriminaltechnischen Untersuchungen, fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei mit dem Foto einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter und fragen: Wer kennt diesen Mann? Er wird so beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, dickliche Statur, schwarze Haare und dunkler Teint. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. 0421 - 362 3888 entgegen.