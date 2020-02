Bremen In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten im Bremer Stadtteil Walle mehrere Autos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nahm einen 21-jährigen Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig fest.

Zunächst brannte laut Polizei gegen 2.20 Uhr in der Burchardtstraße der Opel einer Immoblienfirma in voller Ausdehnung. Wenige Minuten später standen in der Schleswiger Straße und in der Kieler Straße ein Nissan und ein Seat in Flammen. Schließlich wurde der Polizei in der Rendsburger Straße im Einmündungsbereich zur Gravensteiner Straße ein brennender VW Scirocco gemeldet.

Durch die vier Brände wurden zwei weitere parkende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 60.000 Euro. Die Einsatzkräfte konnten in der Burchardtstraße einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen, der sich auffällig verhielt und widersprüchliche Angaben machte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/3623888 entgegen.

Bereits um 19.10 Uhr geriet in Vegesack, in der Straße Grohner Kamp, ein Mercedes aus noch ungeklärten Gründen in Brand. In einem Kleingartengebiet in Woltmershausen stand gegen 2.20 Uhr eine Parzelle in Flammen, verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zu den beiden Fällen dauern an.